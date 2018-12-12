في طرعان - رمي العبوات في الحاويات البرتقالية

ستوزع في الأسبوع القادم العشرات من حاويات التدوير البرتقالية المخصصة لجمع العبوات البلاستيكية والمعدنية والكرتونية، وهذه الحاويات تضاف إلى حاويات التدوير القائمة في أنحاء القرية وهي الحاويات البنفسجية المخصصة لجمع العبوات الزجاجية، وحاويات واقفاص الكرتون وأقفاص تجميع القناني الفارغة.ومع الانتهاء من نشر الحاويات، سيتم توزيع حقائب متعددة الاستخدام تساعد الأهالي في تجميع العبوات في البيت لوضعها لاحقاً في الحاويات الخاصة، كما سيتم توزيع نشرات توضيحية وإرشادية على الأهالي بهذا الخصوص. كما تشمل فعاليات زيادة التوعية العديد من الفعاليات منها عرض مسرحيات في المدارس ورياض الأطفال، ورشات عمل وورشات إبداعية لزيادة الوعي ولضم الأهالي إلى هذا المشروع الذي يقوده مجلس طرعان المحلي بالتنسيق مع إتحاد "تمير" لإعادة تدوير العبوات في البلاد.مازن محمود عدوي، رئيس مجلس طرعان المحلي قال: "يسعى المجلس المحلي من خلال قسم البيئة الى إخراج مشروع بيئي جديد الى حيز التنفيذ في طرعان، وهو مشروع فصل النفايات المنزلية والذي يعتبر أحد المشاريع التي تعزز جودة البيئة، علماً أن فصل المواد المختلفة، يضمن سرعة إعادة تدويرها والاستفادة منها مجددا. سيتم توزيع عشرات الحاويات البرتقالية في مختلف الاحياء، وهي حاويات معدة لنفايات العبوات، كعبوات الطعام والمعلبّات وكراتين الحليب وغيرها، على ان يتم فرز النفايات المذكورة في بيوت المواطنين وإلقائها في الحاويات البرتقالية".وأضاف رئيس المجلس مازن محمود عدوي: "سترافق الحملة ورشات معلوماتية في مؤسسات التربية والتعليم، لغرس المفاهيم التعزيزية للمشاريع الصديقة للبيئة، حتى نذوت قيم الإنتماء للبلدة وللبيئة على السواء، وسنستمر بالتكاتف للحفاظ على طرعان خضراء ونظيفة".مدير عام "تمير" راني آيدلير قال: "أهنئ مواطني قرية طرعان على انضمامهم لثورة تدوير العبوات من خلال الحاويات البرتقالية، وآمل أن ينضم العديد من المواطنين من خلال إدراك أهمية موضوع التدوير وأن يأخذوا دوراً في الحفاظ على كوكبنا".