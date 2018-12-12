غنايم, لكاتس, :, شاحنات, المنطقة, الصناعية, تسيبوري, (صفورية), تمر, من, داخل, المشهد, وتؤدي, لمخاطر, وازدحامات,

استجوب النائب مسعود غنايم (الحركة الاسلامية - القائمة المشتركة) وزير المواصلات يسرائيل كاتس خلال وجوده في الكنيست حول معاناة السكان والأهالي في قرية المشهد والمنطقة بسبب الشاحنات والسيارات التي تمر من المنطقة الصناعية تسيبوري (صفورية) في شوارع قرية المشهد لتصل إلى شارع 754 المأزوم بالازدحامات المرورية الخطيرة.

وقال في استجوابه: شارع 754 هو شارع مأزوم بالازدحامات المروريّة اليوميّة ومما زاد هذه المعاناة هو مرور شاحنات وسيارات من المنطقة الصناعية تسيبوري من داخل شوارع قرية المشهد وتسبّب مخاطر على السكان وتؤدي الى زيادة المعاناة من الإزدحامات المروريّة في شارع 754 كفر كنا المشهد والرينة. ويجب وقف هذه المعاناة وايجاد حل مناسب.وفي ردّه تحدث الوزير كاتس عن المشاريع والخطط العامّة التي تقوم بها الوزارة بشكل عام, وقال: أنه سيكون هناك اهتمام ومتابعة للمشكلة التي ذُكرت في السؤال.