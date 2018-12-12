مظاهرة, في, طرعان, استنكارا, لجرائم, قتل, النساء, والعنف,

شارك موظفو مجلس طرعان المحلي وقسم الرفاه الإجتماعي ومستشار رئيس المجلس، اليوم الاربعاء في وقفة احتجاجية ضد العنف بشتى أشكاله وإحتجاجاً على قتل النساء، نظمتها المدرسة الثانوية التكنولوجية (الأربعاء) بمشاركة طاقم معلمي ومعلمات وطلاب من المدرسة ومديرها المربي علي زكي عدوي.

وجاءت الوقفة دعماً وتزامناً مع إعلان نقابة المعلمين فوق الإبتدائية تعطيل الدراسة في البلاد لمدة 25 دقيقة في إشارة إلى عدد الضحايا من النساء، بعد مقتل الشابة إيمان عوض من عكا، الضحية الخامسة والعشرين من النساء منذ مطلع العام .