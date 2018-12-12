تمديد, اعتقال, مشتبه, لمدة, اسبوع, على, خلفية, الضلوع, بجريمة, قتل, ايمان, عوض, 28, عاما, من, عكا, طعنا,

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء فترة اعتقال شاب على خلفية شبهات ضلوعه في جريمة قتل الشابة ايمان عوض 28 عاما طعنا في شقتها امس في عكا .

وقررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به لمدة اسبوع , أي حتى يوم 18-12-2018.