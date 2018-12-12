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تمديد اعتقال مشتبه لمدة اسبوع على خلفية الضلوع بجريمة قتل ايمان عوض 28 عاما من عكا طعنا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء فترة اعتقال شاب على خلفية شبهات ضلوعه في جريمة قتل الشابة ايمان عوض 28 عاما طعنا في شقتها امس في عكا .


وقررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به لمدة اسبوع , أي حتى يوم 18-12-2018.


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