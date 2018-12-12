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تظاهرة طلابية في ام الفحم استنكارا لجريمة اختطاف معلم



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شارك العشرات من طلاب ومعلمي المدرسة الثانوية الشلملة في ام والفحم ولجان اولياء امور الطلاب المحلية ومدراء مدارس واعضاء بلدية ام الفحم , ظهر اليوم الاربعاء في مظاهرة احتجاجية ورفع شعارات استنكارا لجريمة اختطاف معلم من المدرسة الثانوية بام الفحم صباح اليوم  من قبل مسلحنين ملثمين.


وخلال التظاهرة رفعت الشعارات المنددة بالعنف والجريمة , مطالبين الشرطة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه القيام باعمال عنف وارتكاب جريمة.


وهتف الطلاب ضد العنف رافضين الاعتداءات على المعلمين بشكل عام , مستنكرين حادثة اختطاف المعلم .


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