تظاهرة, طلابية, في, ام, الفحم, استنكارا, لجريمة, اختطاف, معلم,

شارك العشرات من طلاب ومعلمي المدرسة الثانوية الشلملة في ام والفحم ولجان اولياء امور الطلاب المحلية ومدراء مدارس واعضاء بلدية ام الفحم , ظهر اليوم الاربعاء في مظاهرة احتجاجية ورفع شعارات استنكارا لجريمة اختطاف معلم من المدرسة الثانوية بام الفحم صباح اليوم من قبل مسلحنين ملثمين.

وخلال التظاهرة رفعت الشعارات المنددة بالعنف والجريمة , مطالبين الشرطة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه القيام باعمال عنف وارتكاب جريمة.وهتف الطلاب ضد العنف رافضين الاعتداءات على المعلمين بشكل عام , مستنكرين حادثة اختطاف المعلم .