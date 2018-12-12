ليونيل, ميسي, يشتري, طائرة, جديدة, بـ, 15, مليون, دولار,

اشترى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، طائرة خاصة له ولعائلته، ويقدر ثمنها بـ 15 مليون دولار.

”يورو سبورت” نقلت عن موقع “دوبلي أماريلا” الأرجنتيني، أن ميسي اشترى طائرة خاصة سيجوب بها أوروبا وأمريكا الجنوبية مع عائلته من نوع “جولف ستريم V”، والتي تم تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية.طائرة ميسي الجديدة صنعت عام 2004 عبر شركة “جولف ستريم أيروسياس” الأمريكية، إلا أن ليو ميسي أدخل عدة تعديلات على الطائرة الجديدة.قائد برشلونة قام بتسجيل الطائرة الخاصة الجديدة في الأرجنتين، حيث يُقال أنها وصلت بالفعل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.الطائرة الأمريكية تضم 16 مقعداً وبها حمامين ومطبخين، وأدخل ميسي عليها بعض التعديلات، حيث تم كتابة الرقم 10 على مؤخرة الطائرة.. بينما تم إضافة اسم نجم “التانجو” على مصعد الطائرة هو وعائلته، حيث كُتب على السلالم الداخلية، اسم ميسي وزوجته أنتونيلا وأولاده الثلاثة، تياجو وماتيو وسيرو.يشار إلى أن ميسي كان قد حضر المباراة النهائية لكأس “كوبا ليبرتادوريس” والتي أقيمت بين العملاقين بوكا جونيور وريفربليت على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.