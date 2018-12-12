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طالب بتطيير رأسه..راغب علامة يطالب بمحاسبة نائب لبناني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الفنان اللبناني، راغب علامة، في حديث خاص لـ RT online، مطالبته بمقاضاة النائب في البرلمان، حكمت ديب، بتهمة التحريض على القتل.




وطالب نجم الغناء العربي باعتذار من قبل النائب، الذي هدد بتطيير رأسه بسبب أغنية أطلقها علامة مؤخرا بعنوان "طار البلد"، يغني فيها أوجاع المواطن اللبناني، ويدعوه لعدم السكوت، ومحاربة الفساد، والمحافظة على لبنان.


وقال علامة لـ RT online: "لو أنا قلت على أي مواطن لبناني سواء كان نائبا بالبرلمان، المفروض بين قوسين، إنه يمثل الشعب أو أي شخصية عادية، أنا بدي طيرلوا راسو، أو لازم نطيرلوا راسو. هل هذا تهديد ولا لا؟ نعم، إنه تهديد جدي، وتهديد لا يخيفني، لكن لن أسكت عليه".


وأشار الفنان اللبناني، إلى حقه في المطالبة باعتذار، وبمحاسبة النائب على أقواله، سواء كان يقصد ما يقوله أو لا يقصد.


وإذا كان لا يقصد، فليقول هذا الشيء، لكن محاسبة النائب لن تتم إلا بعد أن ترفع عنه الحصانة "لكن هذا يتطلب رفع الحصانة عن النائب بالبرلمان. ولا أظن أن الرئيس بري يسمح بذلك".




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