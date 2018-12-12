زعاترة, يتنحى, وشهيرة, شلبي, أول, نائبة, عربية, لرئيسة, بلدية, حيفا,

اعلن رجا زعاترة قبل قليل في مؤتمر صحفي عقد في حيفا , تنازله عن تعيينه في منصب نائب رئيس بلدية حيفا , لتحل محله المدرجة ثانيا في قائمة كتلته شهيرة شلبي.

وبالمقابل أعلن زعاتره عن عدم تراجعه عما قاله في الماضي ومؤكدا انه سيستمر في شغل مقعد في مجلس بلدية المدينة وتمثيل الجبهة في اللجان البلدية المختلفة.