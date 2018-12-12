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مدير عام وزارة التّربية ومسؤول التّعليم العربي يلتقيان طلاب من صفوف الثّواني عشر من النّاصرة والقرى المجاورة.



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في خطوة مباركة إلتقى مدير عام وزارة التّربية طلابا من الصف الثّاني عشر من مدينة النّاصرة وقرى وبلدات الرّينة ، عيلوط ،شفاعمرو ، كفر مندا ، طمره وإعبلين .الحديث يدور عن طلاب مرّوا بمرحلة توجيه اكاديمي تمهيدا للإلتحاق بمعاهد التّعليم العالي.


يشرف على البرنامج مشروع "رواد " لدعم التّعليم العالي ومن اهم اهداف المؤتمر كشف الطلاب لمعاهد التّعليم العالي وللمواضيع التّعليميّة المختلفة ،تعريف الطلاب على المنح الدراسيّة ، تشجيع المواضيع المطلوبة وفق إحتياجات سوق العمل وتعزيز التّعاون المشترك بين المدارس الثانويّة وبرنامج روّاد للتّعليم العالي.


المدير العام للوزارة شموئيل ابواب ،عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي،السّيّد أشرف جبّور مدير عام برنامج روّاد ومفتّش لواء الشّمال احمد بدران ، بروفيسور منى مارون ،رئيسة اللجنة التّوجيهيّة في مجلس التّعليم العالي ود.يوسف مشهراوي من جامعة تل ابيب تحدّثوا في المؤتمر وعرضوا امام الطلاب اهميّة هذا البرنامج واهميّة التّوجه للتّعليم العالي لأنّه يساهم مستقبلا بالإندماج في مؤسّسات المجتمع الإسرائيلي وسوق العمل.




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