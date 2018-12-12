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وفاة الفنان الأردني يوسف حجاوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توفي اليوم الفنان الأردني يوسف الحجاوي المعروف بـ "يوسف يوسف"، عن عمر ناهز الـ 70 عاما، في ولاية أوهايو الأمريكية، بعد صراع مع المرض.




ونعى وزير الثقافة والشباب الأردني، محمد أبو رمان، الفنان الراحل، الذي كان له دور كبير في الحياة الفنية الأردنية من خلال مشاركته في مجموعة من الأعمال، التي تركت أثرا كبيرا لدى المشاهد الأردني والعربي.




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