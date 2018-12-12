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إليسا تضع الجمهور بحيرة !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شوقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ المتابعين للمزيد من المفاجآت التي ستعلن عنها يوم الجمعة المقبل.



ونشرت إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لديّ مفاجأتين لكم قبل رأس السنة.. وسوف أعلن عن المفاجأة الأولى يوم الجمعة، فهل أنتم مستعدون؟".


الأمر الّذي دفع بالمحبين إلى طرح العديد من علامات الاستفهام محاولين الكشف عن المفاجآت، والبعض رجّح بأن تكون واحدة من المفاجأتين هي تصوير فيديو كليب جديد.




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