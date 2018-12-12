إليسا, تضع, الجمهور, بحيرة, !,

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احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...
تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...
نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...
خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...
كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...
تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...
أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...
أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...
تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين...
نشرت الفنانة سما المصري صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...