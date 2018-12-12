أرقام, جديدة, يحققها, صلاح, ليلة, التأهل, أمام, نابولي,

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ختام دور المجموعات للمسابقة بعد تسجيل هدف الفوز في نابولي الإيطالي.

لم يتعرض ليفربول للهزيمة على ملعب أنفيلد في 16 مباراة أوروبية خاضها الفريق تحت قيادة مدربه يورجن كلوب وخلال المباراة حقق النجم المصري مجموعة من الأرقام.إذ سجل صلاح ثلاثة أهداف خلال ثلاث مباريات لعبها على ملعب "آنفيلد" في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليعادل صلاح رقم أيان راش وبات ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع ليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفا فيما يحتل ستيفن جيرارد صدارة الهدافين بـ30 هدفا.وسجل صلاح 9 أهداف في تسع مباريات بدوري الأبطال في آنفيلد منذ انضمامه إلى ليفربول.ورفع رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 14 هدفا مع ليفربول في أقل من 18 شهرا.الهدف الذي ضمن تأهل ليفربول لدور الـ16 في التشامبيونز ليغ هو الهدف الشخصي الثاني لصلاح في شباك نابولي بعدما سبق له زيارة شباك الفريق الإيطالي موسم 2016-2017 في الكالتشيو عندما كان لاعبا في صفوف روما.