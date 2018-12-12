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تظاهرة واغلاق شارع مفرق العين بالناصرة احتجاجا على جرائم قتل النساء
2018-12-12 11:27:42
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تظاهرة واغلاق شارع مفرق العين بالناصرة احتجاجا على جرائم قتل النساء
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