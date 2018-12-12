تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تظاهرة واغلاق شارع مفرق العين بالناصرة احتجاجا على جرائم قتل النساء



  |     |   اضافة تعليق



تظاهرة واغلاق شارع مفرق العين بالناصرة احتجاجا على جرائم قتل النساء




كلمات متعلقة

تظاهرة, واغلاق, شارع, مفرق, العين, بالناصرة, احتجاجا, على, جرائم, قتل, النساء,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى مصرع عامل ورشة بناء سقط عليه جسم ثقيل يافا تل ابيب مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه حريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصيناطلاق نار بيت سيارة ضابط الامن بلدية ابة حسن بدارنه الشرطة اسعاف اضرار اتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان اهالي طلاب يحتجون عدم وجود اطار تعليمي ابنائهم مدرسة البيان الشاملة مدينة مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد شاب فتى قاصر تعرض لاطلاق نار كنيسة البشارة الناصرة الشرطة فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلمصرع رجل سيدة امرأة حادث طرق مروع قرب حيفا جسر الزرقاء سيارة اسعاف شرطة تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com