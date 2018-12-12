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تظاهرة في سخنين ورفع شعارات استنكارا لجرائم قتل النساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نظمت في مدينة سخنين صباح اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية لمدة 25 دقيقة على ارواح 25 امراة قتلن منذ بداية العام .


وجرت الوقفة الاحتجاجية امام جمعية الزهراء سخنين بمشاركة نساء نشيطات في جمعية الزهراء ونساء من مركز التمكين الاسري التابع لبلدية سخنين .

شارك ايضا في الوقفة ناشطون اجتماعيون في اللجنة الشعبية سخنين وشباب وشابات انضموا بشكل تلقائي.


ورفعت الشعارات المنددة بجرائم القتل والعنف ضد النساء بعد مقتل الشابة من عكا امس الثلاثاء .




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