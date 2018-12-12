تظاهرة, في, سخنين, ورفع, شعارات, استنكارا, لجرائم, قتل, النساء,

نظمت في مدينة سخنين صباح اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية لمدة 25 دقيقة على ارواح 25 امراة قتلن منذ بداية العام .

وجرت الوقفة الاحتجاجية امام جمعية الزهراء سخنين بمشاركة نساء نشيطات في جمعية الزهراء ونساء من مركز التمكين الاسري التابع لبلدية سخنين .شارك ايضا في الوقفة ناشطون اجتماعيون في اللجنة الشعبية سخنين وشباب وشابات انضموا بشكل تلقائي.ورفعت الشعارات المنددة بجرائم القتل والعنف ضد النساء بعد مقتل الشابة من عكا امس الثلاثاء .