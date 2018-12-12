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تظاهرة في الناصرة واغلاق شارع استنكارا لجرائم قتل النساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شاركت العشرات من النساء اليوم الاربعاء بتظاهرة ورفع شعارات تنديدا بجرائم القتل ضد النساء والعف المستمر في المجتمع العربي.



وجرت التظاهرة في منطثة العين في الناصرة حيث رفعت الشعارات المنددة بجرائم  القتل عامة وضد النساء العربيات خاصة .

وتم اغلاق الشارع الرئيسي وتدخلت الشرطة لاعادة فتحه من جديد.




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