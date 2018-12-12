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عودة 778 لاجئا إلى سوريا خلال 24 ساعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد 778 لاجئا سوريا إلى بلادهم خلال الساعات الـ24 الماضية، قادمين من لبنان والأردن.



وجاء في نشرة للمركز الروسي لاستقبال وإيواء اللاجئين السوريين: "عاد خلال اليوم الماضي 768 لاجئا إلى سوريا قادمين من لبنان عبر حديدة يابوس وتلكلخ، فيما عاد من الأردن عبر معبر نصيب 585 لاجئا.


وذكر المركز في نشرته أن الوحدات الهندسية في الجيش السوري طهرت 10.4 هكتار من الأراضي خلال 24 ساعة من القنابل والمواد المتفجرة التي تركها الإرهابيون.




ونظم صندوق قديروف الخيري الروسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حملة إنسانية في حلب، وزع خلالها ألف كيلو من الخبز على المحتاجين في بعض المناطق.


كما يستمر تقديم أطباء قاعدة حميميم الروسية شمال غربي سوريا المساعد




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