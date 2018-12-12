مقتل, 84, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2018,

لقي 84 مواطنا عربيا مصرعهم في حوادث طرق منذ بداية العام , قتل أربعة منهم في الأسبوعين الماضيين.

منذ بداية عام 2018 , قتل 291 شخصاً في حوادث طرق , أي بمعدل ستة أشخاص أسبوعيا . كما تشير البيانات إلى أن 12 طفلاً من المجتمع العربي قتلوا منذ بداية العام في حوادث الطرق . آخرها طفلة عمرها عام واحد قتلت في سيارة عائلية في شارع 6 يوم الجمعة الماضي (7 ديسمبر / كانون الأول 2018) .بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:مقتل 12 طفلاً من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام .مقتل 26 شابًا من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث الطرق . وقد قُتل ثلاثة منهم في الأسبوعين الماضيين .مقتل خمسة من المسنين من الفئة العمرية (65 سنة وما فوق) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام .مقتل 19 شخصا من المشاة من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث الطرق.مقتل 32 ﺳﺎﺋق ﻣن المجتمع اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣوادث اﻟطرق . عشرة منهم من السائقين الشباب (حتى سن 24) .هناك 147 شخصا من السائقين العرب متورطون في حوادث طرق قاتلة , 41 منهم كانوا من السائقين الشباب (حتى سن 24).· مقتل 13 شخصا من راكبي الدراجات النارية من المجتمع العربي منذ بداية العام .· مقتل أحد راكبي الدراجات في المجتمع العربي منذ بداية العام .إيريز كيتا , مدير عام جمعية أور ياروك , يقول: "84 شخصا من المجتمع العربي قتلوا منذ بداية عام 2018 . الناس الذين لن يعودوا إلى منازلهم. إن موتهم المأساوي ليس قدرا حتميا , وكان من الممكن إنقاذهم إذا وضعت الدولة القضية في مقدمة وسلّم أولوياتها , من خلال رفع مستوى الوعي بشكل مكثف ومركز بين السائقين , والاستثمار في البنى التحتية على الطرق الخطرة , وزيادة تواجد الشرطة بشكل مكثف على الطرق. علينا أن نستثمر في عملية شاملة ومتكاملة لمنع الضحية التالية التي ستقتل على الطريق "