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مقتل 84 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2018



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي 84  مواطنا عربيا  مصرعهم في حوادث طرق منذ بداية العام , قتل أربعة منهم في الأسبوعين الماضيين.


 منذ بداية عام 2018 , قتل 291 شخصاً في حوادث طرق , أي بمعدل ستة أشخاص أسبوعيا . كما تشير البيانات إلى أن 12 طفلاً من المجتمع العربي قتلوا منذ بداية العام في حوادث الطرق . آخرها طفلة عمرها عام واحد قتلت في سيارة عائلية في شارع 6 يوم الجمعة الماضي (7 ديسمبر / كانون الأول 2018) .

 
بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:


مقتل 12 طفلاً من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام .

مقتل 26 شابًا من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث الطرق . وقد قُتل ثلاثة منهم في الأسبوعين الماضيين .

مقتل خمسة من المسنين من الفئة العمرية (65 سنة وما فوق) من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام .

مقتل 19 شخصا من المشاة من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث الطرق.  

مقتل 32  ﺳﺎﺋق ﻣن المجتمع اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣوادث اﻟطرق . عشرة منهم من السائقين الشباب (حتى سن 24) .

هناك 147 شخصا من السائقين العرب متورطون في حوادث طرق قاتلة , 41 منهم كانوا من السائقين الشباب (حتى سن 24).

·         مقتل 13  شخصا من راكبي الدراجات النارية من المجتمع العربي منذ بداية العام .


·         مقتل أحد راكبي الدراجات في المجتمع العربي منذ بداية العام .
 
 
إيريز كيتا , مدير عام جمعية أور ياروك , يقول: "84 شخصا من المجتمع العربي قتلوا منذ بداية عام    2018 . الناس الذين لن يعودوا إلى منازلهم. إن موتهم المأساوي ليس قدرا حتميا , وكان من الممكن إنقاذهم إذا وضعت الدولة القضية في مقدمة وسلّم أولوياتها , من خلال رفع مستوى الوعي بشكل مكثف ومركز بين السائقين , والاستثمار في البنى التحتية على الطرق الخطرة , وزيادة تواجد الشرطة بشكل مكثف على الطرق. علينا أن نستثمر في عملية شاملة ومتكاملة لمنع الضحية التالية التي ستقتل على الطريق "




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