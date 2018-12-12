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الاطفاء - الحريق في مدرسة الحلان بسخنين متعمد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ-


"أظهرت نتائج التحقيقات الاولية التي أجرتها سلطة الاطفاء والانقاذ أن الحريق الذي اندلع في مدرسة الحلان بمدينة سخنين، مساء الأحد، ناجم عن اضرام نيران في عدة نقاط بالمدرسة. 


وكان الحريق شب في المدرسة بساعات الليل، وقد وصلت للمكان طواقم سلطة الاطفاء والانقاذ من محطة الجليل المركزي وعملت على اخماد الحريق. يشار الى أنه تم تحويل نتائج التحقيق للجهات المختصة بما في ذلك الشرطة". ... إلى هنا البيان.


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