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رانيا يوسف بإطلالة مثيرة جديدة على غلاف احدى المجلات!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




بعد أزمتها الأخيرة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى نسخته الأخيرة، وارتدائها لفستان أسود خارج التوقعات مكشوف بشكل كامل من الأسفل، ظهرت “رانيا يوسف” بإطلالة مثيرة جديدة.


 ففي جلسة تصوير جديدة، ظهرت رانيا يوسف بفستان أسود “ستومك”، يتكون من “قطعتين” فقط، ويبدو أن الفنانة رانيا يوسف لم تتعلم من هذا الموقف الأخير، حتى تعاود الظهور فى جلسة تصوير جديدة، بفستان أسود مفتوح من أحد الجانبين.


جلسة التصوير الجديدة جذبت الالاف من جمهورها خلال دقائق بعد اللوك الجديد الذى ظهرت به فى صورها مرتديه فستان من تصميم “soucha”، والتقطت بكاميرا المصور “عاشور” والميكاب “علاء التونسي”، ومصفف الشعر “محمود”.


وكانت رانيا يوسف، تعرضت مؤخراً للكثير من الانتقادات الحادة، بعد ظهورها الأخير فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى بفستان وصفه الكثير بالغير ملائم لمثل تلك المحافل، حيث تم رفع العديد من الدعاوى القضائية بسبب هذا الفستان الأسود، قبل أن يتم إجراء التحقيق معها بسبب هذا الظهور، لتعيد الظهور من جديد بفستان أسود.




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