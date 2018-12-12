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كلوب يكيل المديح لصلاح "المذهل".. و"إنقاذ العمر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واصل محمد صلاح مستواه "المذهل" ليقود ليفربول إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، لكن المدرب يورغن كلوب كان ممتنا "لإنقاذ العمر" من الحارس أليسون بعد الفوز 1-صفر على نابولي.



وكان الانتصار الضئيل كافيا لتأهل ليفربول على حساب نابولي، الذي دخل المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة، لكنه ودع البطولة بفارق الأهداف المسجلة، إذ تساوى الفريقان برصيد 9 نقاط وفي المواجهات المباشرة أيضا.


وشاهد كلوب والجماهير المتوترة باستاد أنفيلد صمود ليفربول في اللحظات الأخيرة وسط شعور بالراحة بعد الإنقاذ المذهل من البرازيلي أليسون، الذي انطلق من خط مرماه ليحرم أركاديوش ميليك من هز شباكه.


وأشاد كلوب، بالمستوى الرائع، الذي ظهر عليه صلاح خلال المباراة، وتسجيله للهدف الحاسم في تأهل ليفربول للدور ثمن النهائي.


وأوضح كلوب، في تصريحات عقب المباراة: "محمد صلاح سجل هدفا لا يصدق. وأليسون قام بتصدي لا يصدق. كيف فعل هذا ليس لدي أي فكرة".


وقال كلوب: "لا أملك الكلمات لوصف الإنقاذ الذي قام به أليسون. كان إنقاذ العمر".


وتابع: "لم يكن الإنقاذ فقط. أليسون قام بالعديد من الأشياء بهدوء. الإنقاذ كان مذهلا ولا يصدق ولم يسبق أن شاهدت مثل هذا الأمر".


وأضاف المدرب الألماني: "لا أعلم هل يوجد مدرب في العالم فخور بفريقه مثل فخري بهذا الفريق وهؤلاء الرجال".




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