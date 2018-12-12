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سوريا تخطط لإطلاق أول قمر اصطناعي وامتلاك برنامج فضائي خاص بها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا إياد الخطيب، أن بلاده تعتزم تطوير برنامج فضائي لإطلاق أول قمر اصطناعي.



وزار الوزير الخطيب أمس الثلاثاء الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد GORS والتقى بإدارتها وموظفيها، حيث قدم مشاريع المؤسسة وأكد أن سوريا تستحق أن تكون ممثلة في مجال أبحاث الفضاء.


وقال إن الوزارة بحاجة لوضع خريطة طريق لسوريا ليكون لديها برنامج فضائي، وأول قمر اصطناعي لها أسوة بباقي الدول العربية.


وأضاف أن القمر الاصطناعي سيكون أحد الأهداف الرئيسية للوزارة في المستقبل القريب.




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