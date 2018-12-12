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هدم بيت في بيت حنينا بالقدس وتشريد ساكنيه للعراء
2018-12-12 09:58:30
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هدم بيت في بيت حنينا بالقدس وتشريد ساكنيه للعراء
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