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هدم بيت في بيت حنينا بالقدس وتشريد ساكنيه للعراء



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هدم بيت في بيت حنينا بالقدس وتشريد ساكنيه للعراء




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