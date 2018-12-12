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هدم منزل في بيت حنينا شرقي القدس بحجة البناء دون ترخيص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شرعت الجرافات ، صباح اليوم، بهدم منزل مواطن  في بلدة بيت حنينا شمال القدس .



وحاصر جنود وعناصر شرطة المنطقة، بأعداد كبيرة من عناصره ومنع الدخول إليها، فيما باشرت آلياته بعملية الهدم للمنزل الذي تسكنه عائلة دولة.


وجاءت عملية الهدم بادعاء أن عملية البناء تمت بدون الحصول على ترخيص.




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