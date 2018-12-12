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حدث في ام الفحم - مسلحون يختطفون معلما من داخل مدرسة والشرطة تخلصه بسلام وتعتقل مشتبها وتضبط سلاحا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نجحت الشرطة في ام الفحم اليوم الاربعاء بتخليص معلم مدرسة من ام الفحم , تعرض صباح اليوم لعملية اختطاف من قبل مسلحين من مدرسة في المدينة .



وافيد ان مسلحين اختطفوا المعلم من المدرسة وادخلوه بالقوة الى سيارة وفروا هاربين من  المكان .


واشارت الشرطة انها مع استلامها بلاغا عن الحادث قامت بتفعيل كل الوسائل ومنها طائرة في الجو وعناصر سريين في المدينة حتى تم التوصل للمشتبه باختطاف المعلم وتخليص المعلم سالما معافا من المكان , كما وضبطت الشرطة السلاح الذي كان مع المشتبه به .


ولم تعلن الشرطة بعد خلفية الحادث فيما اشارت الى انها تحقق في ملابسات ما حدث.



وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:

تلقت الشرطة تمام الساعة الثامنة صباحًا بلاغ عن شبهة لإختطاف معلم من امام مدرسة في مدينة ام الفحم على يد مسلحين الذين دفعوا به الى السيارة ولاذوا بالفرار من المكان. 

 على الفور، شرعت الشرطة بنشاط ميداني مميز، وقامت بتخليص المعلم سالمًا ومعافى، هذا الى جانب القاء القبض على المشتبه بالحادثة وضبط السلاح الذي كان بحوزته، وذلك بفضل نشاط ميداني الذي شاركت به قوات معززة من رجال الشرطة العلنيين والسريين منهم ونشر حواجز على عدة طرقات ومفارق داخل  مدينة ام الفحم وبمشاركة طائرة مروحية شرطية.


نوضح اخيرًا ان التحقيق في هذه القضية ما زال مستمرًا بما فيه جمع ادلة وقرائن واخذ افادات لمعرفة خلفية هذه القضية وتوقيف كافة الضالعين فيها بهدف إحالتهم الى العدالة.
حدث في ام الفحم - مسلحون يختطفون معلما من داخل مدرسة والشرطة تخلصه بسلام وتعتقل مشتبها وتضبط سلاحا




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