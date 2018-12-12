بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. - بقلم الكاتب محمد بكرية

بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم.

مُقرفصٌ على حجرٍ فوقَ تلّةٍ علياء.ترجّلَ غيمٌ قاتمٌ ,والمطرُ قد انحدرَ كسهمٍ جامحٍ بلا صلاةٍ أو دعاء.هاجرتْ الطيورُ , كلُّ الطيورِ ,لم يبقَ حمامٌ على قبّةٍ أو كنيسةٍطارَتْ فراخُ القطا في السماء.وحدي أنا...أنادي على السومريِّ في خيمتِه البعيدة:يا صديقي:ما أقْتَمَه, ما أقْتَمَه من ضياء.وحيدًا,ليَ أنْ أعبثَ بدودِ الأرضِفأرى المدى زنزانةً.وليَ أنْ أقلّدَ زرادشت في التأمّلِفأصيحَ:ما أوسعَه , ما أوسَعَه من فضاء.وحيدًا على تلّةٍ كمتعبّدٍليَ أنْ أهْوي في لجّةٍ بحرِوأقضي من جنونٍ وشقاء.أوْ أركبَ ظهرَ غيمةٍوأصيرَ قمرَا في الدهماء.ليَ أنْ أعتكفَ في صومعةِ ناسك.ويمّحي العمرُ في الخفاء.أو أذرعَ حدائقَ قصْرٍوأغنّي ما أرحبَه من فِناء.ليَ أنْ أصبحَ داهوقًا للنار في خُلوةِ المجوسيّوأنعمَ بدفئها في لياليِ الشتاء.أو أجهرَ برسائلِ الحلّاجِويُنْثَرَ جسدي رمادًا وهباء.وحيدًاعارٍ أنا , عارٍ على تلّةٍ كنخلةٍ حدباء.والأرضُ مثلُ أرجوحةٍكطيرٍ كسيحٍ أنا , تعصفُني الريحُ كما تشاء.ليَ أنْ ...ولَكِ يا "سماح " أنْ تعيدي للرّوحِ زينةَ الرّوحولكِ أنْ تفرُشي ليلي بحُلّةِ بيضاء.ولكِ أنْ ترقّشي على المُحيّا بسمةًفأركعَ للربِّ قانعًا في السرّاء والضرّاء.لكِ أنْ تَحُلّي في النَفسِ ظلَّافأصرُخً :لسْتُ وحيدًا أيّها الّليل.سأغفو بلا أقراصِ نومٍ أو دواء.ولكِ أنْ تُنيري بوميضِ عينٍكِ ليليفأصيحَ منْ فرحٍكم أنتَ موحشٌ أيّها الفجر,كم أنتَ بهيٌّ أيّها المساء.