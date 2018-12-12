تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عكا تستعد لتشييع جثمان ابنتها ايمان عوض اليوم - قريبة المرحومة : ارحمونا ويكفي اشاعات وكذب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اتشحت مدينة عكا قاطبة بالحزن والسواد , بعد وفاة الشابة ايمان عوض 28 عاما طعنا والعثور علىيها امس في بيتها على شارع هرتسوغ 6 في مدينة عكا .



والى ذلك فان الشرطة قد اصدرت امر منع نشر على تفاصيل الحادث .


ومن المتوقع ان يتم اليوم الاربعاء تشييع جثمان المرحومة الى مثواه الاخير في مدينة عكا بمشاركة الالاف من الاهالي .


وقالت احدى قريبات المرحومة ايمان :" مصابنا جلل وكبير , ولا نتمنى لغيرنا ان يصيبه ما اصابنا , فالفاجعة كبيرة , ايمان صبية 27 عاما كالوردة , حتى الان لا نستوعب ما حصل وانها لم تعد بيننا ".

واضافت :" حتى الان لا ندري ما الذي حصل , الله اعلم ما الذي حصل فالموت اخذها من بيننا ومن بين اهلها واجبائها ".


وتابعت :" ايمان شابة خدومة تحب الغير مسالمة , لا تؤذي احدا , واحبها كل من عرفها , نتمنى من كل انسان شريف ان يضع نفسه في مثل هذا الموقف , ولا داعي للمزايدات والاشاعات , والله حرام , نحن مجتمع تحت الحضيض فارتقوا فالقاع مزدهم , فنحن واقعون في مصيبة كبيرة وبدلا من مواساتنا الناس تطلق الاشاعات والاقاويل والكذب ".


" رحمها الله , واؤكد اننا حتى الان لا نعرف سبب وكيفية الوفاة , الله اعلم , ولا نطلب منكم الا ان تدعوا لها بالرحمة ".


خبار متعلقة







كلمات متعلقة

عكا, تستعد, لتشييع, جثمان, ابنتها, ايمان, عوض, اليوم, -, قريبة, المرحومة, :, ارحمونا, ويكفي, اشاعات, وكذب,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة بيرم كيال لاعب برايتون استون فيلا مهتم مدرب رادار فريق ستيف ستون تعيين فضيلة الشيخ موفق طرف رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا الدرزية ايليت شاكيد وزيرة القضاء عامل سقط ارتفاع شاهق هرتسليا مصرع 7 طوابق حادث طرق محمد وليد جبارين مصرع وفاة الشاب مصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات محمد قريناوي طالب طب حادث طرق مروع رهط رومانيا مثواه الاخير تشييع جنازة اصطدام تراكتورون عامود مصرع شاب مقتل حادث مروع اصابة اخر اسعاف شرطة ساهر حجيرات بئر المكسور مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة حيفا مسيرة طلعة العذراء اغلاق شوارع الشرطة احتفالات عيد مدينة سائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال عبد الباسط كتاني أمنة مغدورة مرحومة تشييع جثمانها جنازة يافة الناصرة مقتل حامل جنينها
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com