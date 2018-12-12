عكا تستعد لتشييع جثمان ابنتها ايمان عوض اليوم - قريبة المرحومة : ارحمونا ويكفي اشاعات وكذب

اتشحت مدينة عكا قاطبة بالحزن والسواد , بعد وفاة الشابة ايمان عوض 28 عاما طعنا والعثور علىيها امس في بيتها على شارع هرتسوغ 6 في مدينة عكا .

والى ذلك فان الشرطة قد اصدرت امر منع نشر على تفاصيل الحادث .ومن المتوقع ان يتم اليوم الاربعاء تشييع جثمان المرحومة الى مثواه الاخير في مدينة عكا بمشاركة الالاف من الاهالي .وقالت احدى قريبات المرحومة ايمان :" مصابنا جلل وكبير , ولا نتمنى لغيرنا ان يصيبه ما اصابنا , فالفاجعة كبيرة , ايمان صبية 27 عاما كالوردة , حتى الان لا نستوعب ما حصل وانها لم تعد بيننا ".واضافت :" حتى الان لا ندري ما الذي حصل , الله اعلم ما الذي حصل فالموت اخذها من بيننا ومن بين اهلها واجبائها ".وتابعت :" ايمان شابة خدومة تحب الغير مسالمة , لا تؤذي احدا , واحبها كل من عرفها , نتمنى من كل انسان شريف ان يضع نفسه في مثل هذا الموقف , ولا داعي للمزايدات والاشاعات , والله حرام , نحن مجتمع تحت الحضيض فارتقوا فالقاع مزدهم , فنحن واقعون في مصيبة كبيرة وبدلا من مواساتنا الناس تطلق الاشاعات والاقاويل والكذب "." رحمها الله , واؤكد اننا حتى الان لا نعرف سبب وكيفية الوفاة , الله اعلم , ولا نطلب منكم الا ان تدعوا لها بالرحمة ".