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حليمة بولند تتناول السوشي المطلي بالذهب !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن أثار الفنان عيسى المرزوق جدلا واسعا بتناوله اللحم المطلي بالذهب، قامت مواطنته الإعلامية الكويتية حليمة بولند بفعل مماثل له.



حليمة شاركت جمهورها بمجموعة صور لها، ظهرت فيها وهي تتناول وجبة من السوشي المزين بالكافيار وشرائح الذهب، في أحد المطاعم الكبرى، وذلك احتفالا بعيد ميلادها، وعلقت على الصور، بقولها: ” سوشي الذهب.. يمي يمي”.


ويبدو أن الإعلامية الكويتية قد تناولت هذا الغداء برفقة زوجها، حيث كتبت: ” الله لا يحرمني منك في عامي الجديد وفي كل عام وبنتغدا مع بعض”.


حليمة تعرضت لموجة هجوم عنيفة بعد نشرها لهذه الصور، حيث اتهمها جمهورها بالبذخ والإسراف وعدم الشعور بالفقراء.


وكان عيسى المرزوق قد أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو له وهو يتناول طبقا من اللحم المطلي بالذهب، حيث قام الكثيرون بمهاجمته بشدة بينما برّر عدد قليل من الناس تصرفاته واعتبروا أنّه حر في صرف ماله بالطريقة التي تعجبه.


يذكر أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند كانت قد عادت مؤخرا لزوجها السابق عبد السلام الخبيري، والد ابنتيها ماريا وكاميليا.




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