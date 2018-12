كم, يستغرق, قرار, البت, بالزواج, ؟,

وجدت الأبحاث العلمية أنه عندما يتعلق الأمر بالبت في الزواج، فنحن نجعل عقولنا تعمل بصورة أسرع بكثير مما نعتقد.

ووجد باحثو جامعة شيكاغو أن المتزوجين استغرقوا 172 يوما فقط في علاقتهم، أقل من 6 أشهر، قبل أن يكونوا متأكدين من أنهم يرغبون حقا بالزواج.وعلى النقيض من ذلك، يتطلب اتخاذ القرار بالنسبة للعازبين حوالي 210 أيام، أي بمعدل أطول يبلغ 22%.ويقول الباحثون إن النتائج تظهر أننا نصدر الحكم والقرار النهائي بشكل أسرع، في عدد من المجالات الأخرى. وأوضحوا في ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أن تقديرات الوقت للقرارات تعتمد على مقدار المعلومات التي نعتقد أننا بحاجة إلى جمعها.ووجدت الدراسة أيضا أننا نسرع في اتخاذ قرارات الابتعاد عن شخص ما، حيث نجعل عقولنا تعمل بشكل أسرع بعد التعرف على 3 انطباعات سيئة.ويقول الباحثون: "يستهلك الأشخاص معلومات أقل بكثير قبل اعتبار الأشياء جيدة أو سيئة".وحللت تجربة أخرى المدة التي يستغرقها الأفراد لاتخاذ قرار يتعلق بالإعجاب بأسلوب فني معين. وتوقع المشاركون أنهم يحتاجون لرؤية 16 لوحة قبل أن يتمكنوا من تكوين رأي جيد. ولكن في المتوسط، كانوا يحتاجون لرؤية 3 لوحات فقط.وخلصت الدراسة إلى أن "الأفراد يدرسون بعناية جميع الأدلة الممكنة، ما يؤدي إلى عمل الدماغ بسرعة واتخاذ القرار الأخير بصورة أسرع من المتوقع.".