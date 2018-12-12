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عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة
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2018-12-17 22:10:50
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2018-12-17 22:06:16
الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم
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2018-12-17 22:01:25
انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت
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2018-12-17 21:58:04
اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات
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2018-12-17 21:54:50
الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة
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2018-12-17 20:00:07
نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة
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2018-12-17 18:37:45
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2018-12-17 18:33:18
تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا
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2018-12-17 18:14:52
بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة
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2018-12-17 18:10:25
المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد
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2018-12-17 16:14:57
ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص
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2018-12-17 16:11:40
استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم
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2018-12-17 14:29:03
روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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التقاط طفلة سقطت من الطابق الخامس! (فيديو)
2018-12-12 08:29:44
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التقاط طفلة سقطت من الطابق الخامس! (فيديو)
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