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جدول مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سيسدل الستار على منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بإقامة 8 مباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، في الجولة السادسة الأخيرة للدور الأول للبطولة.



وفيما يلي جدول مباريات اليوم الأربعاء:

المجموعة الخامسة:

أياكس أمستردام (هولندا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال) - آيك أثينا (اليونان)

المجموعة السادسة:

مانشستر سيتي (إنجلترا) - هوفنهايم (ألمانيا)

شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) - ليون (فرنسا)

المجموعة السابعة:

ريال مدريد (إسبانيا) - تسيسكا موسكو (روسيا)

فيكتوريا بلزن (التشيك) روما – (إيطاليا)

المجموعة الثامنة:

فالنسيا (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)

يونغ بويز (سويسرا) - يوفنتوس (إيطاليا).




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