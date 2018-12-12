جدول, مباريات, الليلة, في, دوري, أبطال, أوروبا,

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الأربعاء:المجموعة الخامسة:أياكس أمستردام (هولندا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)بنفيكا (البرتغال) - آيك أثينا (اليونان)المجموعة السادسة:مانشستر سيتي (إنجلترا) - هوفنهايم (ألمانيا)شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) - ليون (فرنسا)المجموعة السابعة:ريال مدريد (إسبانيا) - تسيسكا موسكو (روسيا)فيكتوريا بلزن (التشيك) روما – (إيطاليا)المجموعة الثامنة:فالنسيا (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)يونغ بويز (سويسرا) - يوفنتوس (إيطاليا).

سيسدل الستار على منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بإقامة 8 مباريات في مختلف الملاعب الأوروبية، في الجولة السادسة الأخيرة للدور الأول للبطولة.

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