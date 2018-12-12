تعليق, الدوام, اليوم, 25, دقيقة, في, المدارس, فوق, الابتدائية, احتجاجا, على, مقتل, إيمان, عوض, من, عكا, طعنا,

أعلنت نقابة المعلمين للمدارس فوق الابتدائية ، عن تعطيل الدراسة لمدة 25 دقيقة اليوم الأربعاء في المدارس فوق الابتدائية ، احتجاجا على مقتل الشابة ايمان عوض من عكا، وهي الضحية 12 من النساء ضحايا القتل منذ مطلع العام.

واوضحت النقابة "انها كجسم يضم معلمين ومعلمات لا يمكنها الوقوف متفرجة على العنف".واكدت دعمها لنضال اتحاد "راية حمراء " التي تضم عشرات التنظيمات التي تحتج على العنف الموجه بحق النساء.واشارت النقابة ان الاضراب سيكون من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 10:25 ، وتم اختيار هذه المدة من الزمن - 25 دقيقة - ليرمز لعدد النساء اللواتي تعرضن للقتل هذه السنة.وقامت ناشطات تنظيم "وحدة مكافحة الارهاب الجندري" بصبغ مياه بركة نافورة ميدان رابين في تل ابيب باللون الاحمر تنديدا بجريمة قتل ايمان .وعُثر على الشابة ايمان محمد عوض ، وقد تعرضت للطعن في بيتها في شارع "هرتسوغ " في مدينة عكا.كما تم اصدار أمر حظر نشر على كل تفاصيل التحقيق والتي ممكن ان تكشف المشتبهين، ويسري امر حظر النشر حتى تاريخ 18/12/2018.