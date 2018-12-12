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الطقس: أجواء غائمة وباردة وسقوط أمطار خفيفة



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قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو الخميس غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولايطرأ تغير يذكر، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


والجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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