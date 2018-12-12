اليوم:تعليق, الدوام, الدراسي, احتجاجاً, على, مقتل, ايمان, عوض, من, عكا,

تضامناً واحتجاجاً على مقتل الشابة ايمان عوض من عكا عصر الثلاثاء وقتل النساء في البلاد بشكل عام, قررت منظمة المعلمين تعليق الدوام الدراسي في المدارس الثانوية لمدة 25 دقيقة اليوم الاربعاء من الساعة 10:00حتى الساعة 10:25 .

منظمة المعلمين أكدت في بيان لها :"لن نقف مكتوفي الايدي بعد الجرائم الاخيرة التي تشهدها البلاد , علينا الوقوف امام الجريمة بشتى الوسائل , نحن في المنظمة نعمل بشكل واضح ضد العنف والجريمة بشكل عام والعنف ضد النساء بشكل خاص , لذلك قررنا تعليق الدوام الدراسي لمدة 25 دقيقة في المدارس الفوق ابتدائية".