صلاح, يقود, ليفربول, إلى, ثمن, نهائي, دوري, الأبطال,

حقق ليفربول، فوزًا مهمًا على نابولي، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وأحرز المصري محمد صلاح، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط بالتساوي مع نابولي، ولكنه صعد إلى دور الـ16، على حساب النادي الإيطالي بفارق الأهداف.حتى الدقيقة السابعة لم تكن هناك أي خطورة من الفريقين، حتى عرضية روبرتسون لمحمد صلاح خلف المدافعين، ولكن النجم المصري فشل في احتواء الكرة لتصل سهلة إلى الحارس أوسبينا.ورد نابولي في الدقيقة الثامنة عن طريق عرضية من ميرتينز إلى هامسيك، على حدود منطقة الجزاء، ولكن قائد نابولي سددها فوق عارضة الحارس أليسون، قبل أن يمرر آرنولد عرضية على رأس ميلنر، ولكن الأخير سددها فوق عارضة أوسبينا.وفي الدقيقة 22، أحرز ليفربول هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد عرضية من آرنولد لماني، ولكن النجم السنغالي كان في موقف تسلل، ليعود هندرسون بتسديدة لليفربول في الدقيقة 33 من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ذهبت بجانب القائم الأيسر لنابولي.وتمكن النجم المصري محمد صلاح من التقدم لليفربول في الدقيقة 34، بعد تمريرة من ميلنر، استطاع صلاح أن يتخلص من ماريو روي، ثم المرور من كوليبالي، قبل أن يسدد الكرة من بين قدمي أوسبينا في شباك نابولي.وحاول فابيان رويز أن يرد لنابولي في الدقيقة 35، ولكن التسديدة ذهبت سهلة في يد أليسون، لتستمر المباراة حتى نهاية الشوط الأول بحفاظ ليفربول على التقدم.سيطرة متواصلةومع بداية الشوط الثاني، سيطر ليفربول على المباراة وكان أول تهديد من الريدز في الدقيقة 48، بعد عرضية من صلاح لفينالدوم الذي حاول تسديدها من مرة واحدة، ولكنها ذهبت بعيدة عن مرمى نابولي.وكاد صلاح نفسه أن يعاود التسجيل في الدقيقة 50، بعد تمريرة من فيرمينو، ولكن تسديدة المصري خرجت بجانب القائم.وقام نابولي بأول محاولة في الشوط الثاني، من ركنية نفذها فابيان رويز في الدقيقة 57 على رأس راؤول ألبيول، وصلت سهلة في يد أليسون.وعاد ليفربول بمحاولة جديدة عن طريق هندرسون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61، ولكن أوسبينا نجح في التصدي للكرة.وظهر ميلنر في الدقيقة 62، باختراق من الجبهة اليسرى بالتعاون مع ماني، ولكن التسديدة جاءت بجانب القائم الأيسر لنابولي.وحاول نابولي أن يهدد مرمى ليفربول في الدقيقة 73، بعد عرضية من ميليك جاءت أرضية لزيلينيسكي الذي سددها بعيدة عن مرمى أليسون.ورد محمد صلاح في الدقيقة 74، بأخطر هجمة لليفربول في الشوط الثاني، بعد تمريرة من فيرمينو لينفرد صلاح ويمر من الحارس أوسبينا، ولكن الكرة ابتعدت ليحاول صلاح تسديدها من فوق الحارس، ولكن أوسبينا أخرجها بطريقة رائعة.وفي الدقيقة 77، وفي هجمة مرتدة لليفربول، مرر صلاح لروبرتسون الذي أرسلها عرضية لماني أمام المرمى، وسددها، ولكن أوسبينا تألق ومنع الهدف الثاني.وكانت الكرة الأخطر لنابولي في الدقيقة 79، بعد انطلاقة من إنسيني وأرسل عرضية أرضية لكاليخون ولكن الإسباني أطاح بالكرة فوق المرمى.وأهدر ماني فرصة غريبة لليفربول في الدقيقة 87، بعد عرضية من صلاح داخل منطقة الجزاء، ولكن النجم السنغالي أطاح بها فوق المرمى.وكاد إنسيني أن يستغل تشتيت أرنولد الخاطىء في الدقيقة 89، ولكن تسديدة المهاجم الإيطالي جاءت بعيدة عن المرمى.وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تصدى أليسون لهدف محقق لنابولي من المهاجم البولندي ميليك، ليحافظ على آمال فريقه في التأهل.وفشل ماني في إحراز الهدف الثاني لليفربول بعد انفراده بأوسبينا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن أن يطق الحكم صافرته معلنًا تأهل الريدز إلى دور الـ16.