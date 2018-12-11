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فرنسا:قتيل وجرحى في إطلاق نار بستراسبورغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قتل شخص على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار وقع بوسط مدينة ستراسبورغ، الثلاثاء، حسبما أفادت السلطات الفرنسية.


وقالت الشرطة، إن إطلاقا للنار وقع وسط المدينة الواقعة شرقي فرنسا على الحدود الألمانية، فيما ذكرت إدارة الإطفاء أن شخصا قتل وأصيب 3 جراء الحادث.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن حادث إطلاق النار وقع بالقرب من سوق لعيد الميلاد، ودعت السلطات الفرنسية السكان إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

ولم ترد على الفور مزيد من التفاصيل عن طبيعة الهجوم والدافع وراءه. 




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