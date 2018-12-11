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الناصرة:شباب التغيير يدعون لمقاطعة مسيرة الميلاد بصيغتها الحالية بمشاركة أوركسترا شرطة إسرائيل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن شباب التغيير في الناصرة:"إن مسيرة الميلاد في مدينة الناصرة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من احتفالات عيد الميلاد المجيد النصراوية وجزءًا فولكلوريًا من احداث هذه المدينة والموحدة لها بكل اطيافها ومشاربها، وعليه إننا حريصون بالمحافظة على هذا التقليد الموحد لهذا البلد الصامد في وجه سياسات حكومات إسرائيل المتعاقبة وأدواتها القامعة المتمثلة بشرطة إسرائيل.


وأضاف البيان:"إن هذه الدعوة التي أطلقتها جمعية موكب الميلاد لأوركسترا شرطة إسرائيل للمشاركة في مسيرة الميلاد هي مستنكرة ومرفوضة ولن تمر مرّ الكرام، بكل ما تحمله من معاني خطرة على مجتمعنا العربي عامةً والناصرة خاصةً، وإن مشاركة شرطة إسرائيل تتنافى مع قيم واهداف مسيرة الميلاد التي يميزها السلام والمحبة والتسامح.

لذلك نطالب جمعية موكب الميلاد التراجع عن دعوتها لأوركسترا الشرطة حالًا، وندعو بلدية الناصرة ورئيسها العمل على إلغاء هذه المشاركة المعيبة لأهل الناصرة، كما ونطالب جميع الهيئات والسرايا الكشفية مقاطعة هذه المسيرة في حال بقائها بصيغتها الحالية، كما ونحمل جمعية موكب الميلاد نتائج دعوتها المشبوهة هذه.
الناصرة:شباب التغيير يدعون لمقاطعة مسيرة الميلاد بصيغتها الحالية بمشاركة أوركسترا شرطة إسرائيل




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