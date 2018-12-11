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الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في نتسيرت عيليت بمشاركة واسعة



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شارك المئات مساء اليوم الثلاثاء باحتفال اضاءة شجرة الميلاد في حي هكرميم في مدينة نتسيرت عيليت باجواء احتفالية رائعة وسط فرحة كبيرة من الاهالي .


شارك في الاحتفال رئيس بلدية نتسيرت عيليت رونين بلوط ونائبه د.شكري عواودة واهالي الحي واخرون , حيث تخلل الحفل مسيرة كشفية مميزة.




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