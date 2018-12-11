5, قتلى, بإطلاق, مسلح, النار, داخل, كنيسة, في, البرازيل,

أفادت قناة "غلوبو نيوز" التلفزيونية البرازيلية بأن مسلحاً دخل كنيسة في مدينة كامبيناس شمالي ساو باولو جنوب شرقي البرازيل. وأطلق النيران على الموجودين داخلها، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وبعد ذلك انتحر المهاجم.

وأسفرت الحادث كذلك عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، نقلوا إلى المستشفى، وحتى الآن لم تحدد السلطات هوية المهاجموتتكرر في البرازيل أعمال العنف وحوادث إطلاق نار، أحدثها هجوم مسلحين على مكاتب بنوك في مدينة ميلاغرس شمال شرقي البرازيل، يوم 7 كانون الاول الجاري، أسفر عن مقتل 12 شخصا، بينهم عدد من أفراد الشرطة.