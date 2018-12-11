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وزارة العدل تحتفل بالاعياد المجيدة في مدينة الناصرة



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قام المستشار القضائي للحكومة والمديرة العامة لوزارة العدل وكبار المسؤولين في الوزارة بزيارة لمدينة الناصرة مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع موظفين من الطائفة المسيحية في وزارة العدل.






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