سيارة, الأمنيات, التابعة, لشرطة, إسرائيل, تحقق, حلم, الطفل, معتز, عرابي, من, مدينة, طمرة,

كجزء من نشاط مركز شرطة طمرة، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت الى المدرسة الابتدائية أ، صباح اليوم، سيارة تحقيق الأمنيات، حيث قابل طاقمها الطفل معتز عرابي (10 سنوات) الذي يعاني من نقص مزمن في فيتامينات العظام التي تشكل خطرًا على النمو، وحققوا رغبته بأن يكون شرطيًا ليومًا واحد.

حيث بدأ بفعاليات في المدرسة مرتديًا زي الشرطة وبعدها لفحص رخص القيادة في مركز المدينة وجولة في مركز مديرية الجليل، والتعرف على قسم الحيوانات والتعرف على ضباط المركز وامور عديدة اخرى.وتم الترحيب من قبل جهات عديدة في طمرة بهذه الفعالية، مؤكدين أنه لا يوجد شك في أن هذه خطوة مهمة وتؤثر على تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع العربي بشكل عام ومع المواطنين في المدينة بشكل خاص.