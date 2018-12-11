تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اللجنة القطرية تنطلِق في عملية إنتخاب وإعادة بناء هيئاتها



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بعد ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11 في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، اجتماعه الاول في الدورة الجديدة، ما بعد الانتخابات العامة للسلطات المحلية في البلاد، بحضور ومُشاركة معظم رؤساء السلطات المحلية العربية المنتَخَبين..


وقد أدار الاجتماع، وِفقاً لدستور اللجنة ونظامها الداخلي، رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، فَهنَّأَ الرؤساء المنتَخبين ورَحَّب بهم كأعضاء في اللجنة، مُؤكداً على أهمية مَسؤولياتهم في مواقعهم، ومُستعرضًا عددًا من القضايا التنظيمية والدستورية الهامَّة، لاسيّما فيما يتعلق بانتخاب المواقع والهيئات القيادية في إطار اللجنة القطرية..

وبعد النقاش والمُدَاوَلات في الامور والقضايا التي طُرحت على جدول الأبحاث، وإقرار إجراء بعض التعديلات الدستورية في النظام الداخلي، اتخذ المجلس العام للجنة القطرية عدة قرارات من أهمها:

التأْكيد على الدور الحيوي والمِحْوَري الهام للجنة القطرية في مختلف قضايا الجماهير العربية في البلاد، والعمل الوحدوي والقطري المُنظَّم لترسيخ وتطوير هذا الدور المُؤثِّر والفاعل٬ على عِدَّة مُستويات، لا سيما فيما يتعلق بالسلطات المحلية العربية، وتعزيز وِحدة الرؤساء وعملهم المشترك في هذا الإطار..التأْكيد على العمل الوحدوي المُنظَّم، الفاعِل والمُؤثِّر، للجنة القطرية في إطار مركز السلطات المحلية وهيئاته المتعدِّدة، والعمل على بلورة موقف مُشترَك ومُوَحَّد لرؤساء السلطات المحلية العربية نحو الانتخابات الداخلية لمركز السلطات المحلية ورئاسته..

إعلان افتتاح الترشيح للمواقع القيادية في اللجنة القطرية لانتخاب: رئيس اللجنة وسكرتيرها والناطق الرسمي وأمين الصندوق، بحيث تُقدَّم طلبات الترشيح خطيًّا الى مكتب اللجنة القطرية، على أن يُغلق باب الترشيح يوم الاربعاء بتاريخ 2018/12/19 عند الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)، وعلى أن تجري الانتخابات للمواقع المذكورة يوم السبت بتاريخ 2018/12/22، بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهراً (12:00) ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) في مكاتب اللجنة.. 

وقد تقرَّر تشكيل لجنة انتخابات، تضم 3 رؤساء سلطات محلية عربية الى جانب مدير مكتب اللجنة القطرية، للإشراف على هذه العملية..

وبعد استكمال هذه المرحلة يجري انتخاب هيئات اللجنة، خُصوصًا السكرتارية وأربعة نواب للرئيس من خارج منطقة الرئيس المُنْتَخَب، خلال الاسابيع القادمة، عبر التمثيل المَناطقي والجغرافي، وِفقًا لدستور اللجنة ونظامها الداخلي، حتى تتمكن اللجنة من تجدُّد وتجديد انطلاقها..     




كلمات متعلقة

اللجنة, القطرية, تنطلِق, في, عملية, إنتخاب, وإعادة, بناء, هيئاتها,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول مدرسة يني كفر ياسيف تخرج الفوج ال 63 طلابها احتفال مشاركة واسعة شمس الجليل منشطات ممنوعة اعتقال مشتبه عقاقير مداهمة بيت قرية دير الأسد شرطة محكمة طاعة اتحاد ابناء سخنين مكابي تل ابيب احداث شغب اتحاد عام كرة قدم حكمت محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب اسلحة ذخيرة قرية طوبا زنغرية تفتيش شرطة تحقيق حيازة سلاح نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس شجرة الميلاد اضاءة الالاف احتفال المجيد عيد مدينة مصرع شاب اصابة اخرين حادث طرق مروع قرب بئر السبع شرطة اسعاف جبهة الناصرة الشيوعي مشاركة مظاهرة الناصرة السبتطمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل تامر نفار مشاركة واسعة حفل افلام حيفا الغاء ميري ريغيف مصرع عامل سقط ارتفاع بناء بئر سعكوف الرملة مركز البلاد اسعاف ورشة فلسطينيمخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال ضريبة ارنونا الغاء وزير درعي جامعيون مساكن طلبه كليات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com