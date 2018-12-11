اللجنة, القطرية, تنطلِق, في, عملية, إنتخاب, وإعادة, بناء, هيئاتها,

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بعد ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11 في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، اجتماعه الاول في الدورة الجديدة، ما بعد الانتخابات العامة للسلطات المحلية في البلاد، بحضور ومُشاركة معظم رؤساء السلطات المحلية العربية المنتَخَبين..

وقد أدار الاجتماع، وِفقاً لدستور اللجنة ونظامها الداخلي، رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، فَهنَّأَ الرؤساء المنتَخبين ورَحَّب بهم كأعضاء في اللجنة، مُؤكداً على أهمية مَسؤولياتهم في مواقعهم، ومُستعرضًا عددًا من القضايا التنظيمية والدستورية الهامَّة، لاسيّما فيما يتعلق بانتخاب المواقع والهيئات القيادية في إطار اللجنة القطرية..وبعد النقاش والمُدَاوَلات في الامور والقضايا التي طُرحت على جدول الأبحاث، وإقرار إجراء بعض التعديلات الدستورية في النظام الداخلي، اتخذ المجلس العام للجنة القطرية عدة قرارات من أهمها:التأْكيد على الدور الحيوي والمِحْوَري الهام للجنة القطرية في مختلف قضايا الجماهير العربية في البلاد، والعمل الوحدوي والقطري المُنظَّم لترسيخ وتطوير هذا الدور المُؤثِّر والفاعل٬ على عِدَّة مُستويات، لا سيما فيما يتعلق بالسلطات المحلية العربية، وتعزيز وِحدة الرؤساء وعملهم المشترك في هذا الإطار..التأْكيد على العمل الوحدوي المُنظَّم، الفاعِل والمُؤثِّر، للجنة القطرية في إطار مركز السلطات المحلية وهيئاته المتعدِّدة، والعمل على بلورة موقف مُشترَك ومُوَحَّد لرؤساء السلطات المحلية العربية نحو الانتخابات الداخلية لمركز السلطات المحلية ورئاسته..إعلان افتتاح الترشيح للمواقع القيادية في اللجنة القطرية لانتخاب: رئيس اللجنة وسكرتيرها والناطق الرسمي وأمين الصندوق، بحيث تُقدَّم طلبات الترشيح خطيًّا الى مكتب اللجنة القطرية، على أن يُغلق باب الترشيح يوم الاربعاء بتاريخ 2018/12/19 عند الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)، وعلى أن تجري الانتخابات للمواقع المذكورة يوم السبت بتاريخ 2018/12/22، بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهراً (12:00) ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) في مكاتب اللجنة..وقد تقرَّر تشكيل لجنة انتخابات، تضم 3 رؤساء سلطات محلية عربية الى جانب مدير مكتب اللجنة القطرية، للإشراف على هذه العملية..وبعد استكمال هذه المرحلة يجري انتخاب هيئات اللجنة، خُصوصًا السكرتارية وأربعة نواب للرئيس من خارج منطقة الرئيس المُنْتَخَب، خلال الاسابيع القادمة، عبر التمثيل المَناطقي والجغرافي، وِفقًا لدستور اللجنة ونظامها الداخلي، حتى تتمكن اللجنة من تجدُّد وتجديد انطلاقها..