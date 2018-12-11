جمعية, الموكب, لمسيرة, الميلاد, بالناصرة, عن, مشاركة, اوركسترا, الشرطة, بالمسيرة:, نرحّب, بكل, مشاركة, بحسب, المعايير, والنظام,

جاء في بيان صادر عن جمعية الموكب لمسيرة الميلاد في الناصرة اليوم الثلاثاء :" توجّهت لنا شرطة الناصرة وأعلمتنا أن الفرقة الفنية التابعة للشرطة ترغب بالمشاركة في مسيرة الميلاد في هذا العام، والتي هي مسيرة غير سياسة يشارك فيها عشرات الآلاف من كافة أطياف المجتمع العربي واليهودي بالإضافة إلى الزوار من خارج البلاد، وتُعتبر رمزاً للمحبة والسلام والتآخي بين الجميع.

وعليه نحن في جمعية الموكب نرحّب بكل مؤسسة ترغب بالمشاركة في المسيرة بحسب المعايير والنظام الذي تحدّده الجمعية.نتمنى للجميع مسيرة ممتعة وكل عام وأنتم بخير.