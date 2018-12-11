أبو, ردينة:, التحريض, على, حياة, الرئيس, تجاوز, للخطوط, الحمر,

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينة نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، "إن التحريض على حياة الرئيس محمود عباس تجاوز كافة الخطوط الحمر"، محذرا الحكومة الإسرائيلية من المساس بحياة سيادته.

واعتبر أبو ردينة هذا التحريض "مرفوضا"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض، ودعاها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هكذا ممارسات".من جانبه أكدت حركة "فتح" أنها ستدافع عن شعبنا الفلسطيني، أمام العدوان البربري الهمجي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأن ما تقوم به من اقتحامات وإعدامات ميدانية، وتحريض على قتل الرئيس محمود عباس، والاقتحامات للمقرات الرسمية هو أعلى درجات الإرهاب المنظم.وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في تصريح صحفي: "إن هذا العدوان الغاشم على شعبنا لن يواجه إلا بالإصرار على مواصلة نضالنا، وإن التحريض على قتل الرئيس محمود عباس هو سلوك عصابات لن يرهبنا أو يجعلنا نتراجع عن مواقفنا الثابتة".