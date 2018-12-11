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عكا - مصرع ايمان أحمد عوض 28 عاما طعنا داخل منزلها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثر عصر اليوم الثلاثاء على جثة الشابة ايمان أحمد عوض 28 عاما  في مدينة عكا وعلى جسمها علامات طعن .



وافيد انه تم العثور على جثة المرأة في بيتها على شارع هرتسوغ 6 في المدينة وتم اقرار وفاتها متأثرة بجراحها  .


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث , حيث تجري التحقيقات في اكثر من اتجاه من شبهات لجريمة قتل .




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