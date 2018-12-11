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الشهر القادم - ارتفاع أسعار الكهرباء للاستهلاك البيتي بنسبة تتراوح بين 8.1 - 6.5 %



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان تشهد اسعار الكهرباء للاستهلاك البيتي ارتفاعا بداية الشهر القادم (بداية العام 2019) ارتفاعا .


وعلى ما يبدو ووفقا لما نشر فان ارتفاع اسعار الكهرباء سيتراح بين 8.1-6.5 % عن اسعارها الحالية .




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