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انعقاد مؤتمر الهايتك الاول في الناصرة بمشاركة واسعة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



 


عقد في فندق جولدن كراون والحديقة الصناعية في الناصرة اليوم الثلاثاء  مؤتمر الهايتك  الاول بمشاركة مبادرين في مجال الهايتك من المجتمع العربي ومستثمرين إسرائيليين وأمريكيين، بمبادرة مشتركة لوزارة المساواة الاجتماعية، باشراف الوزيرة جيلا جامليئيل والسفارة الأمريكية في إسرائيل.


 ويأتي هذا المؤتمر لتشجيع ريادة الأعمال التقنية العالية في المجتمع العربي في إسرائيل، وذلك بمبادرة الوزارة للمساواة الاجتماعية والسفارة الأمريكية في إسرائيل، حيث بدأت الفكرة بزيارة السفير الأمريكي لدى اسرائيل دافيد فريدمان الى البارك والحديقة الصناعية في الناصرة، حيث أبدى استعداده للدعم.

 
 وتخلل المؤتمر جلسات عمل تعطي للمطورين عرض مبادراتهم للمستثمرين.


  السفير الأمريكي دافيد فريدمان قال:" الفكرة جاءت مطلع العام خلال زيارتي للحديقة الصناعية بالناصرة، باعتقادي أنه يمكن تطوير المجتمع العربي في هذا المجال ومجالات أخرى، حيث سنفحص الامكانيات المتوفرة لتنفيذ ذلك".



 اما الوزيرة جيلا جملئيل اكدت على أهمية مثل هذه البرامج ، حيث قالت خلال كلمتها انها تفتخر بالمبادرين العرب في مجال الهايتك وانها تدعم جميع المشاريع في البلاد دون تفرقة بين المجتمع العربي او اليهودي.


كما واضافت منال حداد مسؤولة البرامج بقسم الدبلوماسية العامة في السفارة الامريكية ومديرة برنامج ميبي ان السفارة تدعم سنويا مشاريع متعددة لتعزيز الاقتصاد والقيادة في المجتمع العربي من ضمنها تدريبات مكثفة للمبادرين والمبادرات العرب من خلال برنامج المنح mepi الشراكة الامريكية الشرق اوسطية الذي يتضمم حوالي عشرة مشاريع سنويا بقيمة 150-200 الف دولار للمشروع بالتعاون مع جمعيات محلية مختلفة منها تسوفن ، مركز سما للأقمار الصناعية ومؤسسات محليه وغيرها. وقامت السفارة مؤخرا بإرسال  10  مبادرين عرب لجوله مهنية للولايات المتحدة للتعلم وللتشبيك مع شركات ومؤسسات أمريكية لبناء تعاون أو فحص إمكانيات استثمار بالترتيب مع وزارة المساواة المجتمعية. كما ويجدر بالذكر ان السفارة تقدّم  أيضا منحة لمدة سنتين لتعزيز اللغة الانجليزية لحوالي 1500 طالب ثانوي عربي من جميع ارجاء البلاد سنويا لتحضيرهم للتعليم العالي، وايضاً عدة منح سنوية كامله لتعليم اللقب الثاني وما بعد الدكتوراه بالولايات لمتحدة ، وترسل سنويا 20 طالب عربي سنويا للتعلم في مدارس امريكيه. وشجعت المهتمين بفحص موقع السفارة للتعرف عن جميع هذه البرامج وغيرها.




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