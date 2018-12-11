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طعن شاب (37 عاما) من شفاعمرو قرب عكا واصابته خطيرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب 37 عاما من شفاعمرو باصابات خطيرة اثر تعرضه للطعن اليوم الثلاثاء في المنطقة الصناعية كفار مساريك قرب عكا .


وتم نقل المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال علاجه .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .
طعن شاب (37 عاما) من شفاعمرو قرب عكا واصابته خطيرة




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