رونالدو, يكشف, سبب, زياراته, للكنيسة, وحقيقة, زواجه,

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن حفل زفافه، والسبب وراء زياراته للكنائس هو لشكر الرب على كل ما يمنحه.

وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن رونالدو زار مع صديقته جورجينا رودريغيز، إحدى الكنائس في تورينو، لتحديد مكان حفل زواجهما.وقال رونالدو لموقع "Sportfair": "الزواج؟ ليس بعد. إن سبب ذهابي للكنيسة كل أسبوع هو شيء آخر. أنا كاثوليكي وآتي لكي أشكر الرب على كل ما يعطيني. أنا لا أطلب شيئا، وإنما أحمده على حماية عائلتي وأصدقائي. أزور كل أسبوع كنيسة مختلفة لأن هناك الكثير من الخيارات في تورينو، لقد شاهدني المصورون في تلك اللحظة واعتقدوا أنني سأتزوج. لا أعلم كيف سيكون مستقبلي، ولكن في الوقت الحالي ليس لدي مثل هذه الخطط".وتعرف رونالدو على جورجينا رودريغيز، في عام 2016، لدى زيارته للمتجر الذي كانت تعمل فيه، وأنجبا طفلة منذ سنة واحدة وأطلقا عليها اسم "آلانا مارتينا"، إضافة إلى ثلاثة أطفال آخرين لدى النجم البرتغالي من أم بديلة، وهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر تسع سنوات، والتوأم "يفا" و"ماتيو"، ويبلغان من العمر عاما ونصف العام.