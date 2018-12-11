تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

موجة تبتلع طفلا في أبو ظبي ووفاة أبيه في محاولة إنقاذه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توفي مواطن هندي إثر محاولته إنقاذ ابنه من موجة عالية سحبته بشكل مفاجئ إلى عمق البحر، وذلك بينما كانت العائلة تستجم على شاطئ ناء في أبو ظبي.



وكان الطفل يسير في مياه ضحلة من شاطئ معزول في العاصمة الإمارتية، أبو ظبي، قبل أن تقترب منه موجة بحرية عالية وتقوم بابتلاعه إلى داخل البحر.


وازداد الوضع سوءا عندما سقط الطفل في إحدى الحفر البحرية غير الظاهرة، والواقعة على مقربة من الشاطئ.


ومع ملاحظة الأب، دايليبكومار رافيندران، لما يحدث مع ابنه، هب مسرعا لإنقاذه من هيجان البحر، ليتمكن في نهاية المطاف من إنقاذه وإرجاعه إلى الشاطئ بأمان.



ولكن الحادثة لم تنته هنا، إذ انهار الأب فجأة بعيد وصوله الشاطئ وتسليم الطفل لذراعي أمه، حيث تعرض لسكتة قلبية مفاجئة توفي على إثرها.


وعلى ضوء الحادثة الرهيبة، حذرت عائلة المتوفى السكان والسياح من السباحة في الشواطئ غير المخصصة للعامة، وخاصة تلك التي لا يشرف عليها منقذون محترفون.


كما أضافت العائلة أن الحفر البحرية لا تظهر للعين المجردة، في حين يمكن أن تكون قريبة جدا من الشاطئ، وأن ظهور البحر هادئا لا يعني أبدا أن الأمواج العالية لا تتشكل فجأة.




كلمات متعلقة

موجة, تبتلع, طفلا, في, أبو, ظبي, ووفاة, أبيه, في, محاولة, إنقاذه,

تابعونــا

اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد 2018-12-17 | 12:15:10

أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...

احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك 2018-12-17 | 08:30:23

يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...

إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين 2018-12-16 | 13:14:51

أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...

طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها 2018-12-14 | 12:00:37

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...

قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" 2018-12-14 | 06:31:49

تعمل شركة إنستغرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو...

"قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل "قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل 2018-12-13 | 14:11:09

أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال...

كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر 2018-12-13 | 13:20:47

كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في...

شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! 2018-12-13 | 12:55:55

شهدت كنيسة أوكرانية شجارا عنيفا بين رجال دين ينتمون إلى تيارين أرثوذكسيين...

"فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية "فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية 2018-12-13 | 08:18:37

يبدو أن شركة فيسبوك تسعى لمعرفة خطواتك المستقبلية، وفقا لما كشفته وثائق لدى...

مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! 2018-12-12 | 15:00:18

أفادت صحيفة "Hurriyet Daily News" التركية بأن مصورا مكلفا بتصوير حفل زفاف، ضرب العريس بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة فتى طمرة بركة سباحة سقط على رأسه مستشفى رمبام محمد عساف النجم بلدية الناصرة حفل كريسمس ماركت مدينة بلدية علي سلام رئيس بلال ابو غنام القدس جبل المكبر تنفيذ عملية السجن 3 مؤبدات 60 عاما كفر قاسم مصرع حكمت عامر اطلاق نار محل تجاري بعد اسبوعين من مقتل شقيقه وابنهمجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس قسم مبنى الشؤون الاجتماعية بلدية ام الفحم رصاص وابل شرطة تحقيق اضرار دون اصابات مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا بثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي اطلاق نار على شابين المكر سيارة مرت عابرة شرطة تحقيق دون اصابات كفر مندا جثة شابة 19 عاما حرش قرب البلدة حناتون العثور شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم نصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com