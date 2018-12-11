تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عمرها 102.. مسنّة تقفز بالمظلة من علو 4000 متر!



  |     |   اضافة تعليق



عمرها 102.. مسنّة تقفز بالمظلة من علو 4000 متر!




كلمات متعلقة

عمرها, 102.., مسنّة, تقفز, بالمظلة, من, علو, 4000, متر!,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة قائد شرطة اشدود اسلحة رهط اللد بيت جن 6 ضحايا ام الفحم محاجنة اسبوع نهاية دامي طب جامعة رومانيا القريناوي محمد زبيده ضياء مأساوي محاجنة سعااطلاق نار بيت حي الامير الناصرة دون اصابات اضرار جسيمة شرطة تحقيق مصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار مخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال سائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة الرينة اعتداء اعتقال شابة ارهاب فيسوك تأييد شابة بيوت ال عبد الغني معلومات امكانية هدم فوري ام الفحم تخوف ترقب مقر قيادة الشرطة القدس طعن شابة اطلاق نار اصابة شرطي اطلاق نار سيارة حي الباطن ام الفحم اضرار جسيمة الشرطة مسيرة حاشدة في عين ماهل نصرة للحركة الإسلامية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com